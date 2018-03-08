Астаф’єва зачарувала прихильників спокусливими фото (18+)
Українська співачка та зірка телебачення Даша Астаф’єва виклала у мережу відверті фото.
Знімки зірка опублікувала в Instagram.
Фото зроблені для видання Buro247. Співачка показала два знімки – на них Астафєва позує у чорній мереживній білизні та накидці.
Читайте також: Астаф’єва зробила відверте зізнання та показала фотодоказ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі