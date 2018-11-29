У четвер, 29 листопада, київське "Динамо" зіграє проти "Астани" у Казахстані. Цей матч має дати відповідь на головне питання – чи заслуговує українська команда на перше місце у групі.

Астана – Динамо. Головне

Дата та час: четвер, 29 листопада, 17:50

Стадіон: "Астана Арена", Астана, Казахстан

Головний арбітр: Іван Бебек (Хорватія

Трансляція: телеканал "Футбол 2", сайт Oll.tv, онлайн-трансляція на сайті 24 Каналу

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Важливість матчу

В очній зустрічі "Астана" та "Динамо" визначать, хто з них займе перше місце у групі. Поки у команд по вісім очок, і нічия 2:2 у першому матчі у Києві. Тож киянам, щоб фінішувати першими, треба перемагати. У випадку нічиї, все буде залежати ще й від останнього матчу, у якому "Динамо" прийматиме чеський "Яблонец", а "Астана" відправиться до Франції на матч проти "Ренна".

До слова, у випадку нічиї у матчі "Динамо" з Астаною", і якщо французька команда у паралельному матчі переможе "Яблонец", а згодом обіграє вдома казахів, то обійде їх у турнірній таблиці. Тож "Астані" теж потрібна перемога.

Перед матчем

"Динамо" на вихідних провело важкий матч. І поступилося "Олександрії", втративши другу сходинку у турнірній таблиці. Відтак одне з головних питань – психологічний стан гравців київського клубу.

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Щодо "Астани", то команда свій попередній матч зіграла ще 11 листопада, в останньому турі чемпіонату розгромивши "Іртиш" 4:0. І стала чемпіоном Казахстану. Тож майже три тижні гравці "Астани" лише підтримували форму перед матчем з "Динамо".

Проблеми команди

Заявка "Динамо" на цей матч дещо здивувала. У Києві залишилися Йосип Піваріч, Артем Бєсєдін та Владислав Супряга, попри те, що вони не травмовані. Єдиним травмованим гравцем є Віталій Буяльський. Не до кінця зрозуміла ситуація з Микитою Бурдою – він лише у вівторок розпочав займатися у загальній групі. Тож навряд чи вийде на цей матч.

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Щодо "Астани", то команді точно не допоможе Педру Енріке через дискваліфікацію. Варто нагадати, що саме з його пасу на 90+5 хвилині матчу у Києві відзначився Роман Муртазаєв, зрівнявши рахунок у матчі.

Родзинка матчу

Варто зазначити, що газон стадіону "Астана Арена" є синтетичним. Відтак головною проблемою є те, що багато команд не звикли грати на такому полі. Адже до нього треба пристосуватися. Тож гравцям "Астани" у цьому плані є трохи легше.

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Слово тренерам

"Астана" не перший рік бере участь у єврокубках, як минулого року, так і нинішнього, ситуація була однаковою, тож вони знають, як потрібно готуватися. Тому я не вважаю, що для нас стане перевагою той факт, що суперник не має ігрової практики, а ми знаходимося у тонусі. Ми можемо лише робити припущення. А усе вирішуватиметься на футбольному полі", – заявив Олександр Хацкевич.

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"У нас сезон закінчився. Це, звичайно, позначиться на тонусі та ігровому ритмі команди. Незважаючи на це, ми готуємося через тренувальний процес, підтримуємо темп і ритм. Сподіваємося, що це не позначиться на якості гри моєї команди. Для нас це дуже важливий матч. Ми хочемо виграти. Так, "Динамо" програло свою останню гру, але матч був хороший і вони дуже добре виглядали", – заявив головний тренер "Астани" Григорій Бабаян.

Прогноз

У цьому матчі на перший план може вийти фізичний стан обох команд. Відсутність офіційних матчів для "Астани" може зіграти з ними злий жарт. Але команда і в попередні роки грала за таким принципом, і виходила у плей-офф єврокубків.

Для "Динамо" важливо забути результат провального матчу проти "Олександрії". А також швидко пристосуватися до синтетичного газону.

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До слова, у попередніх матчах "Астана" на власному полі забивала по два голи у ворота суперників. Стільки ж може пропустити і "Динамо", якщо і надалі допускатиме помилки у захисті. У іншому випадку матч може закінчитися у нічию 1:1.