У матчі київського "Динамо" проти "Астани" на виїзді у Казахстані єдиний гол вирішив усе в цьому матчі. Його вистачило "Динамо" для того, щоб обіграти суперника та очолити групу Ліги Європи.

Астана – Динамо 0:1

Гол: Вербіч, 29

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У матчі в Казахстані нічия гарантувала "Динамо" вихід у плей-офф ліги Європи. У випадку перемоги – ще й з першого місця. Так і сталося.

Хоча початок матчу був за господарями поля. У той час як гравці "Динамо" призвичаювалися до синтетичного газону, футболісти "Астани" створили дві нагоди. Одна з них – за участі голкіпера "Динамо" Бойка, який не надто вдало зробив перехоплення м’яча, фактично скинувши його під удар Муртазаєву. Та кожен раз удари проходили повз рамку воріт "Динамо".

Забігаючи наперед, варто зазначити, що "Астана" загалом 22 рази пробивала по воротах Бойка. Та лише два з них – у площину воріт. На це кияни відповіли п’ятьма ударами за весь матч, два з яких летіли у рамку воріт. саме один з них і приніс перемогу "Динамо".

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На 29-ій хвилині пройшла атака гравців українського клубу, і Циганков елегантно п’ятою скинув м’яч на хід Вербічу. Словенець, який в цьому матчі традиційно зайняв місце центрального нападника, з-під захисника пробив низом. Еріч до м’яча на дотягнувся.

Після пропущеного голу навала господарів "Астана Арена" просто став шаленим. "Динамівці" інколи просто не могли вийти зі своєї половини поля. Але результату це не приносило – навіси не завжди знаходили своїх адресатів, а з прицілом у гравців "Астани" були проблеми (що й засвідчила статистика).

У другому таймі це все продовжилося. Тож головний тренер "Астани" Григорій Бабаян не знаходив собі місце на лаві запасних. Трибуни теж раз за разом зривалися зі своїх місць. Та все даремно – удари Томашова та Муртазаєва так і не досягали цілей.

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Найбільш реальна нагода забити у складі "Астани" була у Рукавіни. Однак його удар на 81-ій хвилині прийняла на себе хрестовина воріт.

"Динамо" мінімально перемагає та очолює групу K. Це гарантує киянам вихід у плей-офф Ліги Європи з першого місця (навіть у випадку поразки у наступному матчі "Яблонцю" вдома). Натомість "Астана" тепер має проблеми. У команди і надалі вісім очок. "Ренн" поки має три бали, але він ще не зіграв свій матч проти "Яблонця" на виїзді. І саме з "Ренном" у Франції доведеться грати "Астані" в останньому турі Ліги Європи. Якщо французи зараз переможуть чеський клуб, то цей матч стане за останню путівку у плей-офф.