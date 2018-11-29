У четвер, 29 листопада, київське "Динамо" зіграє проти "Астани" у Казахстані. Це буде матч за перше місце у групі. Онлайн матчу – на сайті 24 Каналу.

Зважаючи на те, що матч відбуватиметься у Казахстані, гра розпочнеться доволі рано – о 17:50 за київським часом. Читайте також: Боротьба за перше місце: анонс матчу Ліги Європи "Астана" – "Динамо"