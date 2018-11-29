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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Астана – Динамо: онлайн матчу Ліги Європи

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      Астана – Динамо онлайн матчу Ліги Європи
      Астана – Динамо онлайн матчу Ліги Європи / ФК "Динамо"

      У четвер, 29 листопада, київське "Динамо" зіграє проти "Астани" у Казахстані. Це буде матч за перше місце у групі. Онлайн матчу – на сайті 24 Каналу.

      Зважаючи на те, що матч відбуватиметься у Казахстані, гра розпочнеться доволі рано – о 17:50 за київським часом.

      Читайте також: Боротьба за перше місце: анонс матчу Ліги Європи "Астана" – "Динамо"

       

       

      Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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