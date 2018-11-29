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      Астана – Динамо: відео голу

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      Астана – Динамо відео голів
      Астана – Динамо відео голів / ФК "Динамо"

      У матчі "Динамо" з "Астаною" у Лізі Європи в Казахстані саме кияни першими вийшли вперед.

      На 29-ій хвилині відзначився Вербіч. Він у цьому матчі вийшов вже на традиційній позиції нападника. пас п'ятою йому у штрафний майданчик віддав Циганков.

      Читайте також: Астана – Динамо: онлайн матчу Ліги Європи

      Відео голу Вербіча

       

      Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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