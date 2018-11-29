Астана – Динамо: відео голу
У матчі "Динамо" з "Астаною" у Лізі Європи в Казахстані саме кияни першими вийшли вперед.
На 29-ій хвилині відзначився Вербіч. Він у цьому матчі вийшов вже на традиційній позиції нападника. пас п'ятою йому у штрафний майданчик віддав Циганков.
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Відео голу Вербіча
Джерело: 24 Канал
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