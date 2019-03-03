Астрологи про вибори, закриття кордонів "ЛДНР" з Україною та "іхтамнєти" є: топ-5 блогів тижня
Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – кому віщують перемогу зірки, чому ватажки "ЛДНР" планують закрити кордони з Україною та як вплине скандал в "Укроборонпромі" на рейтинги Порошенка.
1. Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
Правителі в усі часи любили гороскопи та шаманів з бубнами. До послуг астрологів та екстрасенсів зверталися і Гітлер, і Черчилль, і Рузвельт, і Рейган. Отже, що пророкують зірки Тимошенко, Порошенку та Зеленському читайте в матеріалі Наталії Лебідь.
Все про президентські вибори-2019
2. Імпічменту не буде, або Чорний день Блоку Порошенка
"Батьківщина" разом з іншими фракціями в парламенті розпочинає процедуру імпічменту президента Петра Порошенка за державну зраду, сприяння ворогу та торгівлю на крові з країною-окупантом.
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3. "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ
Нещодавно у мережі оприлюднили нові докази наявності "іхтамнєтов" на Донбасі. Так, офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан на своїй сторінці в Twitter опублікував знімок російського кадрового військового з 15-й ОМСБр Рустама Файзулліна. Останній зробив фото біля БТР-70М в місті Лутугине Луганської області у вересні 2014 року. В грудні-2014 Файзуллін був нагороджений медаллю "За отвагу".
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4. Як скандал в "Укроборонпромі" вплине на рейтинг Порошенка?
Перед Петром Порошенком і його командою стоїть непросте завдання – як виплутатися з грандіозного скандалу з аферами в "Укроборонпромі".
Що таке "Укроборонпром" і який скандал розгорівся у концерні? Читайте тут!
5. Бойовики збираються повністю закрити кордон із Україною
З окупованих територій постійно тікають геть усі. Особливо молодь. І саме через це у Пушиліна та Пасічника, який ледве втримався при владі, почалася паніка. Щоб хоч якось зупинити постійну втечу людей з території без майбутнього – ватажки терористів збираються повністю перекривати пункти в'їзду та виїзду з "дири".
Матеріали про війну та окуповані території читайте тут.
Читайте також: Ставка на явку або чому молодь "голосує" на дивані
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