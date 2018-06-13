Астронавт NASA зробив надзвичайне фото Перської затоки з космосу

Астронавт NASA Ріки Арнольд зробив знімок Перської затоки із космосу. Зараз він перебуває на борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Фото він оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

На знімку можна розгледіти вогні міст, які розташовуються по берегах водойми.

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"Навіть темрява ночі не може приховати фарб пустелі, яка межує з Перською затокою", – прокоментував фото Арнольд.

Що таке Перська затока? Це затока між Іраном (Персією) та Аравійським півостровом. Сполучена Ормузькою протокою з Оманською затокою, Аравійським морем та Індійським океаном.

Що таке МКС? Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.