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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Астрономи створили найдетальнішу карту "колиски" зірок схожих на Сонце

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Молекулярна хмара Оріона
Молекулярна хмара Оріона / Фото з вільних джерел

Науковці, які займаються розподілом радіоданих, вибудували найдетальнішу карту області, де народжуються зірки, які схожі на наше Сонце. На ній відображено молекулярну хмару Оріона А.

Про це повідомляється в статті опублікованій в Astrophysical Journal Supplements.

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Автори нової статті під керівництвом Шуо Конга з Єльського університету провели спостереження хмари Оріона А на інтерферометрі CARMA, що включає в себе 23 окремих телескопа. Вони побудували карту ділянки неба площею 2 квадратних градуса, ґрунтуючись на даних про емісійні лінії молекул 12CO, 13CO, C18O і декількох інших. Потім астрономи зіставили спостереження CARMA зі спектрами молекул CO, які були отримані приймачами, встановленими на 45-метровому телескопі Nobeyama.

В результаті вчені змогли отримати детальну карту хмари Оріона А, засновану на інтенсивності випромінювань молекул, і найдетальнішу карту "колиски" зірок з різними масами. Ці дані допоможуть у майбутньому вдосконалити моделі зореутворення, а також зрозуміти, як часто зірки народжуються в хмарі Оріона А.

Нова карта "колиски" зірок Оріон А – дивіться відео

 

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Варто зазначити, що зірки народжуються в гігантських молекулярних хмарах, які під дією власної гравітації починають стискатися і ущільнюватися. Якщо маса газу, який стискається, невелика, то утворюється одна зірка, а якщо газу багато, то в ході стиснення і фрагментації утворюється ціла група тіл – зоряне скупчення. Хмара Оріона А вважається найближчою «колискою» як невеликих, так і масивних зірок і являє собою ідеальну лабораторію для вивчення процесів зореутворення. Вона знаходиться на відстані приблизно 1,3 тисячі світлових років.

Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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