Астрономи створили найдетальнішу карту "колиски" зірок схожих на Сонце
Науковці, які займаються розподілом радіоданих, вибудували найдетальнішу карту області, де народжуються зірки, які схожі на наше Сонце. На ній відображено молекулярну хмару Оріона А.
Про це повідомляється в статті опублікованій в Astrophysical Journal Supplements.
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Автори нової статті під керівництвом Шуо Конга з Єльського університету провели спостереження хмари Оріона А на інтерферометрі CARMA, що включає в себе 23 окремих телескопа. Вони побудували карту ділянки неба площею 2 квадратних градуса, ґрунтуючись на даних про емісійні лінії молекул 12CO, 13CO, C18O і декількох інших. Потім астрономи зіставили спостереження CARMA зі спектрами молекул CO, які були отримані приймачами, встановленими на 45-метровому телескопі Nobeyama.
В результаті вчені змогли отримати детальну карту хмари Оріона А, засновану на інтенсивності випромінювань молекул, і найдетальнішу карту "колиски" зірок з різними масами. Ці дані допоможуть у майбутньому вдосконалити моделі зореутворення, а також зрозуміти, як часто зірки народжуються в хмарі Оріона А.
Нова карта "колиски" зірок Оріон А – дивіться відео
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Варто зазначити, що зірки народжуються в гігантських молекулярних хмарах, які під дією власної гравітації починають стискатися і ущільнюватися. Якщо маса газу, який стискається, невелика, то утворюється одна зірка, а якщо газу багато, то в ході стиснення і фрагментації утворюється ціла група тіл – зоряне скупчення. Хмара Оріона А вважається найближчою «колискою» як невеликих, так і масивних зірок і являє собою ідеальну лабораторію для вивчення процесів зореутворення. Вона знаходиться на відстані приблизно 1,3 тисячі світлових років.