06:20
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
  • неділя
    20°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Космос
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Астрономи заявили про спалахи на Сонці у найближчі дні

50 Читать новость на русском
На Сонці трапляться спалахи: варто очікувати на магнітні бурі
На Сонці трапляться спалахи: варто очікувати на магнітні бурі / Unsplash

У найближчі кілька днів активність на Сонці зросте через появу на видимій поверхні зірки великих сонячних плям.

Про це з повідомляє ДТ з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

У лабораторії зазначили, що наразі, в порівнянні з вимірами добової давності, потік рентгенівського випромінювання Сонця, вимірюваний на орбіті Землі, виріс вже більш ніж в 10 разів.

Читайте також: Спалахи на Сонці: найголовніше про небезпеку та наслідки астрономічного явища для Землі

При цьому спостерігається тенденція до його ще більш значного збільшення. Також з'явилися перші ознаки відновлення спалахової активності,
 додали астрономи.

До цього останній сонячний спалах рівня C (мінімальний клас, що впливає на Землю) помітили ще 30 березня. Тобто спалахи на Сонці були відсутні майже два місяці.

Вони відзначили, що пікові значення сонячної активності будуть на помірному рівні, приблизно в 100 разів нижче рекордних значень, зафіксованих в історії спостережень.

Теги: Космос Сонце Техно Магнітні бурі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как Трамп оказался в крайне нелепой внешнеполитической ситуации
23 травня, 23:00 Как Трамп оказался в крайне нелепой внешнеполитической ситуации
Іван Яковина 430
Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
23 травня, 22:54 Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
Євген Назаренко 684
Головні новини 23 травня: Бобул йде в президенти, українського журналіста засудили в Білорусі
23 травня, 22:21 Головні новини 23 травня: Бобул йде в президенти, українського журналіста засудили в Білорусі
2180
Що означає зміна риторики Тимошенко
23 травня, 21:51 Що означає зміна риторики Тимошенко
Микола Давидюк 3721
Чиновник про інвалідність ветеранів: Вони лишаються молодими, стильними та сексуальними
23 травня, 20:01 Чиновник про інвалідність ветеранів: Вони лишаються молодими, стильними та сексуальними
Євгенія Мазур 399
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук