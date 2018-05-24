Астрономи заявили про спалахи на Сонці у найближчі дні

У найближчі кілька днів активність на Сонці зросте через появу на видимій поверхні зірки великих сонячних плям.

Про це з повідомляє ДТ з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

У лабораторії зазначили, що наразі, в порівнянні з вимірами добової давності, потік рентгенівського випромінювання Сонця, вимірюваний на орбіті Землі, виріс вже більш ніж в 10 разів.

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При цьому спостерігається тенденція до його ще більш значного збільшення. Також з'явилися перші ознаки відновлення спалахової активності,

додали астрономи.

До цього останній сонячний спалах рівня C (мінімальний клас, що впливає на Землю) помітили ще 30 березня. Тобто спалахи на Сонці були відсутні майже два місяці.

Вони відзначили, що пікові значення сонячної активності будуть на помірному рівні, приблизно в 100 разів нижче рекордних значень, зафіксованих в історії спостережень.