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Астрономи зробили нове відкриття про поверхню Плутону

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Поверхня Плутону
Поверхня Плутону / Фото з відкритих джерел

Вчені із британського Плімутського університету проаналізували знімки карликової планети Плутону та помітили широкі рівнинні ділянки, поцятковані характерними буграми і лініями.

Про це пише Naked Science.

Ці ділянки вчені вважають піщаними дюнами. Район дюн розташований на кордоні між великою Рівниною Супутника і складеним з водного льоду гірським кряжем аль-Ідрісі.

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Вчені припускають, що там відбувається сильні, як для Плутона, вітри, швидкість яких може досягати 10 м/с.

Більше того, науковці провели математичне моделювання, показавши, що сили місцевих вітрів цілком достатньо, щоб утримувати в польоті такі метанові піщинки, але навряд чи їх вистачить на те, щоб підняти їх в політ, особливо при місцевій надзвичайно розрідженій атмосфері. Відтак, механізм утворення дюн на Плутоні повинен відрізнятися від того, як це відбувається на Землі.

Що таке Плутон? Це найбільша відома карликова планета Сонячної системи та найбільший транснептуновий об'єкт, перший відкритий об'єкт поясу Койпера. Дев'яте за розміром та десяте за масою небесне тіло, яке обертається навколо Сонця (без урахування супутників планет).

Довгий час Плутон вважали планетою. Дискусії з цього приводу тривали до 2006 року, коли вирішили, що це небесне тіло не відповідає усім ознакам планети. Тож для Плутона було введено поняття "карликова планета".

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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