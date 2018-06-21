Астрономи зробили загадковий знімок на Марсі

Вчені з аерокосмічного управління США показали фото загадкової синьої дюни в кратері Ліо на планеті Марс. Знімок зробила американська автоматична станція Mars Reconnaissance Orbiter, яка перебуває на орбіті планети.

Про це пише dailymail.

Фото зроблено камерою HiRISЕ, найпотужнішою з тих, які встановлені на міжпланетних станціях.

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На фото, яке було зроблене ще 24 січня, видно поле типових марсіанських дюн. При цьому у центрі можна побачити загадкову бирюзово-синю дюну. Цікаво, що ця дюна має більш комплексну структуру, ніж решта.

Загадкова дюна на Марсі

Що таке дюни? Це пагорби навіяного вітром піску. Зазвичай термін "дюна" застосовують до всіх піщаних скупчень.

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