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Астрономи зробили знімок китайської "Тяньгун-1", яка падає на землю

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Астрономи зробили знімок китайської
Астрономи зробили знімок китайської "Тяньгун-1" / Фото з відкритих джерел

Астрономи проекту Virtual Telescope Project зробили знімок китайської космічної станції "Тяньгун-1", яка вже незабаром має впасти на Землю.

Про це сказано на сайті Virtual Telescope Project .

Фото зроблене за допомогою автоматичного телескопа в обсерваторії Тенагра.

Як відомо, китайська космічна станція "Тяньгун-1" впаде на Землю, згідно з прогнозами, приблизно 10 квітня. Однак, це падання не несе загрозу для людей.

На момент зйомки "Тяньгун-1" перебувала на висоті приблизно 220 км. Це приблизно половина висоти, на якій розміщена Міжнародна космічна станція (МКС).

Китайська станція рухалася зі швидкістю близько 28 тисяч кілометрів.

Астрономи зробили знімок китайської

"Тяньгун-1" падає на Землю

Станція досягне атмосфери Землі приблизно 10 квітня

Що таке Virtual Telescope Project? Це некомерційна ініціатива зі спостереження за космічними об'єктами за допомогою декількох роботизованих телескопів, дистанційно керованих в режимі реального часу. Доступ до неї через інтернет може отримати кожен охочий.

Що таке "Тяньгун-1"? Це перша орбітальна китайська станція, яку запустили 29 вересня 2011 року. Її запустили для відпрацювання технологій зближення і стикування космічних апаратів. За час перебування на орбіті вона прийняла дві пілотовані експедиції. Наприкінці березня 2016 року стало відомо, що станція припинила функціонувати, тож стало очевидним, що її уламки можуть досягнути Землі.

Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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