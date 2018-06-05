Asus представила оригінальний ноутбук з двома сенсорними екранами: фото і ціна

Компанія Asus представила ще один цікавий ноутбук Project Precog з двома сенсорними дисплеями. При цьому нижній дисплей можна використовувати як сенсорну клавіатуру.

Про це пише Engadget.

При цьому, якщо підключити зовнішню периферію, то інформація буде виводитися на обидва екрани. Більше того, пристрій підтримує технологію штучного інтелекту, наприклад для зниження енергоспоживання і досягнення ноутбуком максимальної автономності.

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Project Precog з двома сенсорними дисплеями

Загалом, Project Precog можна використовувати у кількох варіантах: як планшет, як ноутбук або ставити з упором на краї обох екранів у вигляді цифрової рамки. Також обидва екрани можна поставити так, щоб вони розташовувалися вертикально, тоді підключити клавіатуру і працювати з двома моніторами.

За прогнозами розробників, у продаж Project Precog надійде у наступному році. Його ціну поки не розголошують.

Project Precog виявився багатофункціональним пристроєм

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