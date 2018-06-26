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Asus готує до виходу недорогий хромобук: з'явились характеристики і фото

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Asus Chromebook C223
Asus Chromebook C223 / liliputing.com

В мережу потрапили фото та характеристики ще неанонсованого нового портативного комп'ютера Asus Chromebook C223, який працюватиме під управлінням операційної системи Chrome OS.

Про це пише liliputing.com.

Цей хромбук обладнаний 11,6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1366 × 768 пікселів (формат HD). Він працюватиме на процесорі Intel Celeron N3350 покоління Apollo Lake. Цей чіп містить два обчислювальних ядра і графічний прискорювач Intel HD Graphics 500. Номінальна тактова частота становить 1,1 ГГц, форсована – 2,4 ГГц.

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Портативний комп'ютер обладнаний 4 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті. При цьому пам'ять можна розширити завдяки microSD.

Asus Chromebook C223

Asus Chromebook C22 коштує менше 10 тисяч гривень

Також хромобук оснащений двома симетричними портами USB Type-C, повнорозмірним портом USB Type-А та стандартним аудіороз'ємом.

Asus Chromebook C223 вже засвітився на сайтах ритейлерів, тож можна припустити, що офіційна презентація відбудеться зовсім незабаром.

Asus Chromebook C223

Пристрій працює на базі Chrome OS

За інсайдерською інформацією, ціна хромобука становитиме приблизно 320 євро – це 9600 гривень.

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Теги: Техно Ґаджети Asus ноутбук
Джерело: 24 Канал
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