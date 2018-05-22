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ASUS офіційно представила потужний ультрабук ZenBook Pro 15

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Ультрабук ZenBook Pro 15
Ультрабук ZenBook Pro 15 / asus.com

Компанія ASUS офіційно представила свій новий продукт – високопродуктивний ультрабук ZenBook Pro 15 UX550GD. Пристрій має працювати без підзарядки до 10 годин.

Про це пише ua-format.com.

У максимальній конфігурації ультрабук може працювати на 6-ядерному Intel Core i9-8950HK процесорі восьмого покоління. Пристрій оснащений графікою NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti з 4 ГБ відеопам’яті і 16 ГБ оперативної пам’яті.

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Прилад має 4K-дисплей, SSD-накопичувач об’ємом до 1 ТБ та стереодинаміки Harman/Kardon.

На корпусі пристрою розташовані два порти USB Type-C з підтримкою Thunderbolt 3, два USB 3.1 Type-A, HDMI і слот для карт формату microSD. Для ідентифікації користувача призначений дактилоскопічний сканер.

Наразі компанія не повідомила ані ціни ультрабука, ані старту продажів новинки.

Ультрабук ZenBook Pro 15

Ультрабук ZenBook Pro 15

Що таке ультрабук? Це надтонкий пристрій, більшість характеристик якого відповідає функціям ноутбука. Ультрабуки менші за звичайні ноутбуки, але дещо більші нетбуків. У цьому пристрої розробники намагаються поєднати портативність, невелику масу, велику автономність роботи, снастивши при цьому його великим екраном, клавіатурою тощо.

Теги: Техно ноутбук Asus Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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