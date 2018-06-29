07:50
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 19°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
  • понеділок
    16°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, 28 червня
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, 28 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Asus поставила шалено високий цінник на смартфон Zenfone 5Z

498 Читать новость на русском
Zenfone 5Z
Zenfone 5Z / Фото з відкритих джерел

На сайті американського представництва Asus з'явився новий флагманський смартфон Zenfone 5Z. При цьому ціна просто шалено висока – 1999 доларів (52 тисячі гривень).

Це справді хороша модель. Безрамковий смартфон з 6,2-дюймовим IPS-дисплеєм. Працює пристрій на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 845.

Читайте також: Asus представила оригінальний ноутбук з двома сенсорними екранами: фото і ціна

Однак, навіть за таку версію ціна очевидно занадто висока.

Zenfone 5Z

В Україні смартфон коштує більш ніж вдвічі дешевше

В Україні цей флагман ще не надійшов у продаж. Однак, поки торгові мережі очікують поставки вже оприлюднили ціну – 19 999 гривень. Як бачимо це більш ніж удвічі дешевше, аніж у США.

Тож можна припустити, що на американському сайті просто виникла помилка.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Новини США Техно Смартфони Asus
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Портников: Чего ожидать от встречи Путина и Трампа
сьогодні, 06:00 Портников: Чего ожидать от встречи Путина и Трампа
Блог Медіа 711
Головні новини 28 червня: Втрати України на Донбасі, розпуск парламенту та "Північний потік-2"
28 червня, 22:01 Головні новини 28 червня: Втрати України на Донбасі, розпуск парламенту та "Північний потік-2"
5951
Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
28 червня, 22:00 Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
Андрій Воропаєв 3426
Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
28 червня, 21:00 Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
Віталій Дейнега 1010
Страшний ренесанс хімічної зброї
28 червня, 20:15 Страшний ренесанс хімічної зброї
Борис Немировський 963
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук