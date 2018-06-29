Asus поставила шалено високий цінник на смартфон Zenfone 5Z

На сайті американського представництва Asus з'явився новий флагманський смартфон Zenfone 5Z. При цьому ціна просто шалено висока – 1999 доларів (52 тисячі гривень).

Це справді хороша модель. Безрамковий смартфон з 6,2-дюймовим IPS-дисплеєм. Працює пристрій на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 845.

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Однак, навіть за таку версію ціна очевидно занадто висока.

В Україні смартфон коштує більш ніж вдвічі дешевше

В Україні цей флагман ще не надійшов у продаж. Однак, поки торгові мережі очікують поставки вже оприлюднили ціну – 19 999 гривень. Як бачимо це більш ніж удвічі дешевше, аніж у США.

Тож можна припустити, що на американському сайті просто виникла помилка.

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