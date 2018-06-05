Asus презентувала перший у світі 10-гігабітний роутер
Компанія Asus серед іншого презентувала роутер Rapture GT-AX11100. Офіційне представлення усіх новинок відбулось в рамках Computex 2018.
Про це пише Tehnot.com.
Новинка працює за стандартом Wi-Fi 802.11ax, використовуючи одночасно 3 частотні діапазони (до 1148 Мбіт/с в діапазоні 2,4 ГГц, до 4804 Мбіт/с на кожен з двох 5 ГГц).
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Ще один, додатковий, діапазон 5 ГГц можна зарезервувати для ігрових пристроїв, яким система віддасть пріоритет.
Як запевнили в компанії, пристрій працює до 4 разів ефективніше при одночасному підключенні декількох пристроїв, ніж в старих версіях.
Вартість пристрою наразі не повідомляють. Роутер надійде у продаж у 3 кварталі цього року. Тоді ж, до слова, має з’явитись ігровий смартфон ASUS ROG Phone.
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