Asus презентувала перший у світі 10-гігабітний роутер

Компанія Asus серед іншого презентувала роутер Rapture GT-AX11100. Офіційне представлення усіх новинок відбулось в рамках Computex 2018.

Про це пише Tehnot.com.

Новинка працює за стандартом Wi-Fi 802.11ax, використовуючи одночасно 3 частотні діапазони (до 1148 Мбіт/с в діапазоні 2,4 ГГц, до 4804 Мбіт/с на кожен з двох 5 ГГц).

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Ще один, додатковий, діапазон 5 ГГц можна зарезервувати для ігрових пристроїв, яким система віддасть пріоритет.

Як запевнили в компанії, пристрій працює до 4 разів ефективніше при одночасному підключенні декількох пристроїв, ніж в старих версіях.

Вартість пристрою наразі не повідомляють. Роутер надійде у продаж у 3 кварталі цього року. Тоді ж, до слова, має з’явитись ігровий смартфон ASUS ROG Phone.

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