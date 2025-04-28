"Шахеди" вдарили по фермі на Харківщині: щонайменше сотню корів вбито або поранено

У ніч на 28 квітня російська армія атакувала "Шахедами" корівник у Харківській області. Внаслідок удару загинуло безліч свійських тварин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прокуратуру Харківської області.

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Що відомо про удар по корівнику на Харківщині

У прокуратурі розповіли, що 28 квітня близько 00:50 російська армія атакувала село Мала Рокитна Харківського району. Ворог застосував 10 ударних безпілотників, попередньо, типу "Шахед".

Внаслідок обстрілу пошкоджено телятник, три корівники та складські приміщення місцевої ферми,

– вказали правоохоронці.

Зазначається, що від ударів загинуло 30 корів. Однак директор Олександр Красовський у коментарі Суспільне Харків уточнив, господарство мало 281 дойну корову. За його словами, через російські удари загинуло щонайменше 100 тварин. Точну кількість знатимуть, коли розберуть завали.

Наслідки атаки по корівнику / Суспільне Харків

Прокурорами розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

До речі, два дні тому російські війська атакували дронами два підприємства під Харковом. Постраждали працівники 44 та 56 років.