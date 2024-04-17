У якому вони стані – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу. Зокрема гендиректор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко в ефірі марафону повідомив, що лише до його лікарні доставили 9 постраждалих.

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"До нас доставили 9 постраждалих. Троє − у важкому стані, інші − стан середньої важкості. Найбільше постраждалих доставили у Чернігівську районну лікарню, бо вона розташована біля епіцентру удару", – зазначив гендиректор медзакладу.

Характери травм різні

За словами медика, у постраждалих мінно-вибухові, черепно-мозкові травми, травми грудної клітини, ураження судинної системи кінцівок.

Він додав, що наразі медзаклад забезпечений всім необхідним, у тому числі й препаратами крові. Але враховуючи кількість поранених, Андрій Жиденко звернувся до жителів Чернігова з проханням здати кров.

Крім того, у Чернігівську міську лікарню №2 доставили 5 поранених. Про це повідомив медичний директор закладу Валерія Якунін, повідомляє Суспільне.

"Двоє з них в тяжкому стані, вони в операційній. Троє — мають травми середнього ступеню тяжкості. Всім надається допомога", — сказав він.

Кількість жертв та поранених зросла