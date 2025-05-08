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24 Канал Новини світу В окупованому Севастополі начальник ВЛК випадково застрелився, злякавшись атаки дронів, – ЗМІ
8 травня, 10:43
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В окупованому Севастополі начальник ВЛК випадково застрелився, злякавшись атаки дронів, – ЗМІ

Дмитро Усик
Основні тези
  • Полковник МВС Сергій Токарєв в Севастополі загинув від вогнепального поранення в голову під час дронової атаки 2 травня.
  • Токарєв налякався повітряної тривоги, озброївся травматичним пістолетом, вийшов у двір і випадково застрелився.

В окупованому Севастополі від вогнепального поранення в голову загинув полковник МВС Сергій Токарєв. Він випадково застрелився під час дронової атаки 2 травня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про абсурдну смерть полковника МВС

Виявилося, що начальника військово-лікарської комісії у міському відділі МВС Сергія Токарєва налякала повітряна тривога, яка лунала в Севастополі у ніч з 1 на 2 травня. Тому він озброївся своїм травматичним пістолетом.

У якийсь момент чоловік вийшов з пістолетом у двір власного будинку та почав стріляти. Родичі намагалися його заспокоїти, але він влучив собі в голову, 
– переповідають ЗМІ.

Швидка допомога, яка прибула на місце, констатувала смерть російського полковника.

Російський полковник випадково застрелився під час атаки дронів / фото Astra

Зауважимо, уночі 2 травня під масованою атакою БпЛА опинилися Севастополь, Сімферополь, Саки, Бельбек, Євпаторія, Феодосія. За данними міноборони Росії, над Кримом нібито було збито аж 89 дронів, ще 23 – над акваторією Чорного моря.