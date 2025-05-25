Методично нищать українські ферми: вночі "Шахеди" вбили два стада корів на Харківщині

У ніч проти 25 травня росіяни тероризували "Шахедами" низку регіонів України. Зокрема, ворог атакував дві ферми на Харківщині, внаслідок чого загинуло багато свійських тварин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Що відомо про атаки росіян на ферми

Так, 25 травня близько 02:00 російська армія атакувала село Мокра Рокитна Харківського району. Ворог застосував шість ударних безпілотників.

У результаті влучань пошкоджено корівники та складські приміщення місцевої ферми. Загинули щонайменше 30 голів великої рогатої худоби,

– повідомляють правоохоронці.

Окрім цього, цієї ж ночі окупанти вдарили по селу Слобожанське, що на Ізюмщині. Пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. Загинули щонайменше 10 голів телиць.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами вчинення воєнний злочинів.

Атаки на українські ферми на Харківщині / фото прокуратури