Росія вбила 14-річну дитину в Запоріжжі: її годинник зупинився у розбомбленому будинку
- Російський дрон вбив 14-річну дівчинку в Запоріжжі, її годинник зупинився після вибуху.
- Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них 14-річна дівчина, Росія вкотре вбила дитину в Запоріжжі.
Російський дрон забрав життя 14-річної дівчинки в Запоріжжі. Її годинник зупинився після вибуху, ставши символом трагедії.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Російські окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе.
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Росіяни атакували Запоріжжя
Внаслідок нічного удару по Запоріжжю загинули троє людей, серед них 14-річна дівчина.
Росіяни вбили 14-річну дівчинку в Запоріжжі,
– наголосила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що "Росія вкотре вбила 14-річну дитину в Запоріжжі шахедом. Росія має припинити всі удари".
Годинник загиблої 14-річної дитини у Запоріжжі / дивитися відео
У мережі з'явилося фото годинника загиблої дівчинки, який зупинився у розбомбленому будинку. Його пропонують відправити тим міжнародним лідерам, хто досі приймає російських дипломатів і уникає прямих відповідей про підтримку України.