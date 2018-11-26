Атака на українські кораблі в Азовському морі відбувалася під постійним контролем Путіна

Президент Росії Володимир Путін отримував оперативну інформацію про напад на українські катери та буксир в Азовському морі при намаганні пройти Керченську протоку.

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Цю інформацію підтвердив речник російського президента Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами, повідомляє ТАСС.

"І вчора [у неділю, 25 листопада, – 24 Канал], і сьогодні всю повну інформацію про інцидент Путін отримував", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро українських військових отримали поранення. Також Росія захопила три українських судна, на борту яких перебувало 23 моряки. Самі кораблі доставили до Керчі.