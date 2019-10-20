23:45
20 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Блоги тижня
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Блоги тижня

      Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня

      72
      У Києві бійці билися до останнього
      У Києві бійці билися до останнього

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – протести в Україні, хвороби осені та на війні з 16-ти...

      1. Портнов атакує: чи захитається крісло під генпрокурором Рябошапкою?

      Одіозний юрист Андрій Портнов вже "воює" не лише з попередньою владою Порошенка, а й з командою Зеленського.

      Хто такий Андрій Портнов  читайте тут

      2. Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"

      Акції протесту, які пройшли на Покрову в Києві, хоч і вийшли досить численними, поки що президенту Володимиру Зеленському та його команді нічим не загрожують. Проблеми можуть виникнути пізніше...

      Все про протести в Україні і світі.

      3. Я на війні з 16 років, – розвідниця Аліна розповіла, що дійсно важливо для військових

      Знаєте, про цю війну буває дуже легко писати. Навіть вигадувати нічого не треба. "Я на війні з 16 років", – яких красномовних деталей ще треба?

      Більше блогів про війну читайте тут

      4. Уляна Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою

      Доки надворі стає все холодніше, а застуджених друзів і колег – все більше, з усіх сторін лунає реклама імуномодулюючих препаратів та ліків, які нібито захищають чи посилюють імунітет... 

      Найцікавіші заяви та коментарі Уляни Супрун.

      5. Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств

      У Києві відбувся фінал цікавого турніру зі змішаних єдиноборств Sheriff Fight Challenge. В октагоні за звання найкращого билися вісім переможців відбіркових турнірів, які упродовж шести місяців відбувалися по всій Україні.

      Всі матеріали про змішані єдиноборства

      Читайте також: Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу

      blog_ava
      В Чехії перекинувся автобус із українцями: що відомо – фото
      сьогодні
      3692
      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Уляна Супрун Руслан Рябошапка Андрій Портнов Публікації Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      сьогодні , 23:17 Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      Блоги тижня 71
      Головні новини 20 жовтня: новий голова Київської ОДА і низка важливих призначень уряду
      сьогодні , 22:00 Головні новини 20 жовтня: новий голова Київської ОДА і низка важливих призначень уряду
      Ірина Вихрущ 765
      Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      сьогодні , 20:30 Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      Тетяна Мартинюк 742
      Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      Ірина Вихрущ 1517
      Знущання над школяркою, зворушлива історія бійця ЗСУ та суд над Гладковським – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Знущання над школяркою, зворушлива історія бійця ЗСУ та суд над Гладковським – відео тижня
      Марія Бондар 536
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук