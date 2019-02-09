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      Атака Росії на українські кораблі в Азовському морі: Бельгія висловила свою позицію

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      Бельгія підтримає санкції проти РФ за напад на українські кораблі на Азові
      Бельгія підтримає санкції проти РФ за напад на українські кораблі на Азові / Фото з відкритих джерел

      Бельгія підтримає санкції проти громадян Росії, які були причетними до жорсткого нападу на українські військові судна та захоплення моряків у Керченській протоці.

      Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерсон після зустрічі делегації ПАРЄ, повідомив голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

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      Бельгійський міністр закликав Україну не будувати стіну з Росією.

      Я зауважив, що ми будуємо не стіну, а військову фортифікацію. Будувати чи ні та що саме, залежить лише від того, в якій ситуації перебуває та чи інша країна. Наша іншого виходу не має,
      – наголосив Ар'єв.

      Рейндерсон також пообіцяв підтримку України в Раді Європи. Бельгія переконана, що Росія має повернути незаконно окупований Крим та виконати Мінські зобов'язання, аби її делегація знову повернулася в ПАРЄ без санкцій.

      Що сталося в Азовському морі? Між Україною та Росією загострився конфлікт 25 листопада, коли був захоплений рейдовий буксир та два катери ВМС України в районі Керченської протоки. Внаслідок цього були взяті в полон 24 українських моряки, кілька з яких дістали поранення під час обстрілу. Їх згодом арештували та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

      Росія ж стверджує, що українськи військові кораблі нібито неправомірно зайшли в закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.
      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Як Україна укріплює свої позиції на Азові? Україна поступово посилює свої морські підрозділи та працює над створенням флоту в Азовському та Чорному морях через агресію Росії в Керченській протоці. Держприкордонслужба привела свої кораблі у повну бойову готовність після нападу РФ у листопаді, планує закупити 22 французьких патрульних кораблів та створити потужну групу суден, аби протистояти військовій агресії РФ у морі.

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      Теги: Новини України ПАРЄ Україна – Росія Новини Росії Санкції Володимир Ар’єв Бельгія Конфлікт в Азовському морі Новини політики
      Джерело: 24 канал
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