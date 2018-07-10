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Атака російського бізнесу на МЕРТ загрожує обороноздатності України, – експерт

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Сірчана кислота
Сірчана кислота / 5.ua

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (МЕРТ) потрапило під інформаційну атаку після того, як запровадило обмеження для російського імпорту.

Під прикриттям нібито економічної конкуренції йдеться про загрозу з боку держави-агресора для нашої обороноздатності.

Про це заявив керівник компанії "Інфоіндустрія" Дмитро Гордейчук, пише Gazeta.ua.

За його словами, незважаючи на війну з Росією, "металургійне лобі в Україні прагне купувати російську сірчану кислоту. Імпортована кислота коштує дешево, бо є відходами виробництва в Росії та Білорусі. А Україна стала полігоном для утилізації цього екологічно небезпечного товару".

"Російські виробники та їхні українські партнери продовжують поповнювати бюджет Росії, тоді як вітчизняні потужності з виробництва кислоти опинились під загрозою повної зупинки. Росіяни розгорнули в Україні бурхливу піар-кампанію на захист своїх інтересів. До неї залучені і деякі українські чиновники – зокрема, з Антимонопольного комітету і Державної регуляторної служби. При цьому металургійне лобі поширює в ЗМІ апокаліптичні "страшилки" про нібито падіння економіки, аби виправдати бізнес із країною-агресором", – наголосив експерт.

"Більше того, почалась інформаційна атака на українське Міністерство економічного розвитку і торгівлі, яке стало на перепоні російському імпорту. МЕРТ відреагувало на звернення українських виробників про захист внутрішнього ринку та встановило квоти на імпорт кислоти впродовж трьох років", – нагадав Гордейчук.

Він вказав, що в умовах війни спроби російського бізнесу знищити українського виробника і поставити цілі галузі залежно від російського імпорту є небезпечними. Це прямо стосується обороноздатності нашої держави. Адже сірчана кислота необхідна для видобутку і збагачення уранової руди та виготовлення вибухівки та боєприпасів.

Експерт припустив, що це питання може бути винесене на розгляд Ради національної безпеки і оборони України, оскільки воно зачіпає нашу обороноздатність.

Теги: Міністерство економічного розвитку і торгівлі металургія РНБО
Джерело: 24 Канал
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