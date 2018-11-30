Атака збірної України увійшла в топ-5 моментів дня кваліфікації Чемпіонату світу: відео

Чоловіча національна збірна України перемогла команду Словенії в домашньому поєдинку кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

Атака нашої команди, яку ефектно завершив В’ячеслав Бобров ввійшла до топ-5 моментів 29 листопада в матчах кваліфікації ЧС-2019 у Європі.

Читайте також: Збірна України розгромила Словенію у відборі на Чемпіонат світу-2019

Нагадаємо, що після ефектної перемоги над чемпіонами Європи словенцями команда Євгена Мурзіна відправилася до Іспанії, де зіграє проти місцевої національної збірної.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24