Атака збірної України увійшла в топ-5 моментів дня кваліфікації Чемпіонату світу: відео
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Чоловіча національна збірна України перемогла команду Словенії в домашньому поєдинку кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.
Атака нашої команди, яку ефектно завершив В’ячеслав Бобров ввійшла до топ-5 моментів 29 листопада в матчах кваліфікації ЧС-2019 у Європі.
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Нагадаємо, що після ефектної перемоги над чемпіонами Європи словенцями команда Євгена Мурзіна відправилася до Іспанії, де зіграє проти місцевої національної збірної.
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Джерело: 24 Канал
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