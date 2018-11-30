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      Атака збірної України увійшла в топ-5 моментів дня кваліфікації Чемпіонату світу: відео

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      Збірна України з баскетболу
      Збірна України з баскетболу / ФБУ

      Чоловіча національна збірна України перемогла команду Словенії в домашньому поєдинку кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

      Атака нашої команди, яку ефектно завершив В’ячеслав Бобров ввійшла до топ-5 моментів 29 листопада в матчах кваліфікації ЧС-2019 у Європі.

      Читайте також: Збірна України розгромила Словенію у відборі на Чемпіонат світу-2019

      Нагадаємо, що після ефектної перемоги над чемпіонами Європи словенцями команда Євгена Мурзіна відправилася до Іспанії, де зіграє проти місцевої національної збірної.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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