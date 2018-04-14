Атаку по Сирії підтримав глава НАТО Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про підтримку ракетних ударів по об'єктах у Сирії, які пов'язані з виробництвом хімічної зброї.

Про це повідомляє сайт НАТО.

"Я підтримую дії, вжиті Сполученими Штатами, Великою Британією і Францією щодо об'єктів, пов'язаних із хімічною зброєю сирійського режиму. Це скоротить можливості режиму щодо подальших хіматак проти населення Сирії", – мовиться в заяві Столтенберга.

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"НАТО вважає використання хімічної зброї загрозою міжнародному миру і безпеці, і вважає за необхідне захистити Конвенцію про хімічну зброю. Це вимагає колективного та ефективного реагування зі сторони міжнародної спільноти", – наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.