09:55
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
15°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, 13 квітня
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, 13 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Атаку по Сирії підтримав глава НАТО Столтенберг

208 Читать новость на русском
Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтримав удари по Сирії
Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтримав удари по Сирії / Фото з вільних мереж

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про підтримку ракетних ударів по об'єктах у Сирії, які пов'язані з виробництвом хімічної зброї.

Про це повідомляє сайт НАТО.

"Я підтримую дії, вжиті Сполученими Штатами, Великою Британією і Францією щодо об'єктів, пов'язаних із хімічною зброєю сирійського режиму. Це скоротить можливості режиму щодо подальших хіматак проти населення Сирії", – мовиться в заяві Столтенберга.

Читайте також: Військовий удар по Сирії: у мережі публікують фото і відео

"НАТО вважає використання хімічної зброї загрозою міжнародному миру і безпеці, і вважає за необхідне захистити Конвенцію про хімічну зброю. Це вимагає колективного та ефективного реагування зі сторони міжнародної спільноти", – наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.

У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.

Теги: НАТО Війна у Сирії Новини політики Єнс Столтенберг
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Луганчанам приходится привыкать к ужасному российскому качеству всех продуктов
сьогодні, 08:40 Луганчанам приходится привыкать к ужасному российскому качеству всех продуктов
Ольга Черненко 848
Луганськ сьогодні: як прославити
13 квітня, 22:01 Луганськ сьогодні: як прославити "ЛНР", увіковічити "падших" і не засміятися
Блог Медіа 1773
Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
13 квітня, 20:02 Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
Настя Сукач 1725
Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
13 квітня, 18:00 Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
2713
Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
13 квітня, 17:01 Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
Олексій Чибісов 1500
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук