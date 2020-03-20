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      АТБ роздасть мільйон продуктових наборів у період карантину, — Мінсоцполітики

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      АТБ роздасть мільйон продуктових наборів / "АТБ"

      Міністерство соціальної політики спільно з мережею продуктових магазинів "АТБ" забезпечать продуктовими наборами вразливі верстви населення на період карантину. До ініціативи долучилися обласні та Київська обласними та Київською державні адміністрації.

      За попередніми розрахунками, соціальним проєктом буде охоплено понад 1 мільйон громадян, пише пресслужба Міністерства соціальної політики.

      Важливо Нова пошта, Rozetka і АТБ на час карантину почали розвозити продукти: деталі й де замовити

      Продуктові набори планують давати:

      • одиноким особам віком понад 80 років;
      • громадянам похилого віку, які потребують догляду;
      • особам з інвалідністю.

      Міністерка соціальної політики Марина Лазебна наголосила на важливості об'єднання зусиль влади і бізнесу для підтримки вразливих категорій населення.

      Станом на ранок 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків коронавірусу. З них троє людей померли. Втім є хороші новини – один чоловік вилікувався і його виписали з лікарні.

      Що відомо про "АТБ"?Це українська мережа продуктових магазинів. Станом на 2019 рік, мережа налічує понад 1000 магазинів по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Асортимент магазинів становить близько 4000 товарів, з яких 750 — товари власних торгових марок. Мережа відома продажем дешевих товарів. Власниками є бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун.

      Заходи безпеки на час карантину

      • 12 березня уряд ініціював загальнонаціональний карантин і заборонив масові зібрання: скасовані концерти і матчі.
      • Від 17 березня закривають розважальні центри і торгові заклади. Працюватимуть лише продуктові крамниці.
      • На час карантину відкритими також будуть АЗС, банки та аптеки.
      • З 18 березня заборонили залізничне-, авіа-, автобусне перевезення, а також роботу метро.

      Прості правила, які можуть врятувати життя
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус з Китаю: останні новини
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики Марина Лазебна Міністерство соціальної політики Бізнес Продукти
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