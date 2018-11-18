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      "Атланта" Леня програла "Індіані", "Лейкерс" Михайлюка зазнав поразки від "Орландо": відео

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      "Атланта" Леня програла "Індіані", "Лейкерс" Михайлюка зазнав поразки від "Орландо": відео
      / twitter Los Angeles Lakers

      Одразу два українські баскетболіст прийняли участь у чергових матчах регулярного сезону НБА – Олексій Лень зіграв "Атланту" у матчі проти "Індіани", а Святослав Михайлюк – за "Лейкерс" у грі проти "Орландо". Обидва матчі відбулися на виїзді. І в обох матчах команди українців програли.

      "Атланта" свій матч проти "Індіани" програла з різницею у вісім очок – 97:89. Хоча третю чверть розпочала за переваги +9, яку довела до +14. Однак саме у цій чверті команда і провалилася, дозволивши згодом "Індіані" вийти вперед. Більше господарі майданчика свою перевагу не відпускала.

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      Лень на майданчику провів понад 20 хвилин, за які заробив 5 очок, зробив дві передачі та чотири підбирання. Його результативність склала +6.

      Індіана – Атланта 97:89 (25:24, 22:32, 26:16, 24:17)

      Свій ігровий час за "Лейкерс" отримав і Михайлюк. Однак це не допомогло його команді перемогти. Цього разу "озеряни" поступилися "Орландо". Якщо гості виграли першу чверть, то вже з другої перевага була на стороні "Орландо". У третій чверті перевага господарів майданчика досягла 21 очка. У підсумку 130:117.

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      Михайлюк зіграв більше 10 хвилин. За цей час він набрав 8 очок – два трьохочкові (з трьох спроб) та ще двічі – штрафні. У його активі немає ні передач, ні підбирань. А його результативність склала +5.

      Орландо – Лейкерс 130:117 (25:31, 37:22, 38:28, 30:36)

       

      Теги: Баскетбол NBA Святослав Михайлюк Олексій Лень Спорт
      Джерело: 24 Канал
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