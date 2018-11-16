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      "Атланта" Леня зазнала розгромної поразки в НБА від "Денвера": відео моментів матчу

      16 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень / NBC Sports

      "Атланта", у якій виступає українець Олексій Лень, зазнала чергової поразки у НБА. Цього разу від "Денвера" на виїзді.

      Господарям зі старту вдалося реалізувати ривок 13:0. На це згодом "Атланта" відповіла дома результативними атаками, скоротивши відставання до 9 очок. Це було востаннє, коли різниця у рахунку не була двозначно. Ще у першій чверті вона досягла +17 для "Денвера", хоча команди і закінчили першу 12-хвилинку з рахунком 35:23.

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      У другій чверті ситуація не покращувалася – "Атланта" постійно була у ролі наздоганяючої команди, а "Денвер" лише утримував комфортний відрив у рахунку, ще до великої перерви закинувши у кошик гостей 73 очки.

      Зважаючи, що "Атланта" провалила увесь матч, то третя чверть стала лише підтвердженням цього. Команда Леня програла її з різницею у 20 очок. "Денверу" знову вдалося зробити ривок 13:0.

      У заключній чверті "Денвер" лише підтвердив свою перевагу, довівши рахунок до непристойного розриву у 45 очок у підсумку – 138:93.

      Денвер – Атланта 138:93 (35:23, 38:34, 36:16, 29:20)

      Щодо Леня, то він вийшов у старті своєї команди, але на паркеті провів лише 13 хвилин. За цей час українець набрав лише шість очок, зробив п’ять підбирань та два блоки.

      Відео моментів матчу Денвер – Атланта

       

      Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень NBA
      Джерело: 24 Канал
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