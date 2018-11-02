"Атланта" українця Леня розгромно поступилася у матчі НБА
Український центровий "Атланти" Олексій Лень знову вийшов у стартовій п'ятірці своєї команди на матч з "Сакраменто", але його команда розгромно програла.
Українець набрав за 22 хвилини 11 очок, зробив 6 підбирань і 1 передачу. При цьому, Лень не реалізував єдиний свій триочковий, закинув двічі з гри з п'яти спроб, а більшу частину своїх очок заробив з лінії штрафних (потрапив 7 разів з 10).
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На жаль, "Атланта" програла "Сакраменто" 115:146, а Лень закінчив матч з показником корисності "-17".
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Джерело: 24 Канал
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