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      "Атланта" українця Леня у феєричному матчі перемогла "Даллас": відео

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      Олексій Лень
      Олексій Лень

      Український баскетболіст Олексій Лень вийшов у стартовій п’ятірці "Атланти" на матч проти "Далласа". І допоміг своїй команді здобути феєричну перемогу.

      "Атланта" повністю провалила першу чверть, програвши її з різницею у 20 очок – 22:42. У другій чверті ця різниця досягла 26 очок. Та на велику перерву команди пішли за значно меншого розриву – 48:58.

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      Скорочувати відставання "Атланта" намагалася у третій чверті. Майже зрівнявши рахунок (74:75), але перед заключною чвертю відрив був 7 очок – 80:87. При цьому перед перервою команди обмінялися трьохочковими – спочатку "Атланта", а після цього "Даллас" вдало закинули з-за дуги.

      Лише у четвертій чверті "Атланті" вдалося вперше у цьому матчі вийти вперед. А у кінці матчу довести гру до перемоги 111:104.

      Атланта – Даллас 111:104 (22:42, 26:16, 32:29, 31:17)

       

      Щодо Олексія Леня, то центровий провів на майданчику майже 28 хвилин. За цей час він відзначився 7 набраними очками (три з десяти з гри, з яких один трьохочковий з трьох спроб). Також в активі гравця три передачі та сім підбирань, а його ефективність склала +1.

      Відео ефектного аллей-уп у виконанні Леня

       

      Теги: Спорт Баскетбол NBA Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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