"Атланта" українця Леня у феєричному матчі перемогла "Даллас": відео

Український баскетболіст Олексій Лень вийшов у стартовій п’ятірці "Атланти" на матч проти "Далласа". І допоміг своїй команді здобути феєричну перемогу.

"Атланта" повністю провалила першу чверть, програвши її з різницею у 20 очок – 22:42. У другій чверті ця різниця досягла 26 очок. Та на велику перерву команди пішли за значно меншого розриву – 48:58.

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Скорочувати відставання "Атланта" намагалася у третій чверті. Майже зрівнявши рахунок (74:75), але перед заключною чвертю відрив був 7 очок – 80:87. При цьому перед перервою команди обмінялися трьохочковими – спочатку "Атланта", а після цього "Даллас" вдало закинули з-за дуги.

Лише у четвертій чверті "Атланті" вдалося вперше у цьому матчі вийти вперед. А у кінці матчу довести гру до перемоги 111:104.

Атланта – Даллас 111:104 (22:42, 26:16, 32:29, 31:17)

Щодо Олексія Леня, то центровий провів на майданчику майже 28 хвилин. За цей час він відзначився 7 набраними очками (три з десяти з гри, з яких один трьохочковий з трьох спроб). Також в активі гравця три передачі та сім підбирань, а його ефективність склала +1.

Відео ефектного аллей-уп у виконанні Леня