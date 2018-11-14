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      "Атланта" українця Леня вкотре поступилася у матчі НБА

      23 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень

      "Голден Стейт" в рамках регулярного чемпіонату НБА вдома обіграв "Атланту", за яку виступає Олексій Лень – 110:103. Українець набрав 14 очок і зробив 7 підбирань.

      Лень провів на майданчику 32 хвилини. За цей час заробив 14 очок, зробив один асист, сім підбирань, одне перехоплення, в пасиві одна втрата та п'ять порушень правил. Українець реалізував шість з восьми кидків, які зробив із гри.

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      Нагадаємо, що Олексій Лень взяв участь в матчі своєї команди проти "Детройт Пістонс", який завершився перемогою гостей. Лень сумарно провів всього 8 хвилин на майданчику, набравши лише 2 очки.

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      Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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