"Атланта" українця Леня вкотре поступилася у матчі НБА

"Голден Стейт" в рамках регулярного чемпіонату НБА вдома обіграв "Атланту", за яку виступає Олексій Лень – 110:103. Українець набрав 14 очок і зробив 7 підбирань.

Лень провів на майданчику 32 хвилини. За цей час заробив 14 очок, зробив один асист, сім підбирань, одне перехоплення, в пасиві одна втрата та п'ять порушень правил. Українець реалізував шість з восьми кидків, які зробив із гри.

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Нагадаємо, що Олексій Лень взяв участь в матчі своєї команди проти "Детройт Пістонс", який завершився перемогою гостей. Лень сумарно провів всього 8 хвилин на майданчику, набравши лише 2 очки.

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