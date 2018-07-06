Atlas Weekend 2018: другий день у фото
Один з наймасштабніших музичних фестивалів в Україні Atlas Weekend 2018 триває. Він стартував з 3 липня і продовжиться до 8 липня традиційно на ВДНГ.
Другий день Atlas Weekend зустрів гостей виступами українських гуртів Panivalkova, 5'nizza, "Скрябін" і "Друга Ріка", а також Martin Garrix і Don Diablo з Нідерландів, альтернативників Skillet з США та інших.
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Пропонуємо переглянути яскраві фото з другого дня фестивалю, а знімки з першого дня – дивіться за посиланням.
Atlas Weekend 2018: другий день
Panivalkova
Panivalkova
5'nizza
Усі фото: прес-служба Atlas Weekend
Джерело: 24 Канал
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