Atlas Weekend 2018: другий день у фото

Один з наймасштабніших музичних фестивалів в Україні Atlas Weekend 2018 триває. Він стартував з 3 липня і продовжиться до 8 липня традиційно на ВДНГ.

Другий день Atlas Weekend зустрів гостей виступами українських гуртів Panivalkova, 5'nizza, "Скрябін" і "Друга Ріка", а також Martin Garrix і Don Diablo з Нідерландів, альтернативників Skillet з США та інших.

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Пропонуємо переглянути яскраві фото з другого дня фестивалю, а знімки з першого дня – дивіться за посиланням.

Atlas Weekend 2018: другий день

Panivalkova

Panivalkova

5'nizza

Усі фото: прес-служба Atlas Weekend