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Atlas Weekend 2018: яскраві фото першого дня фестивалю

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Atlas Weekend 2018: фото
Atlas Weekend 2018: фото / Колаж: 24 Канал, фото: прес-служба Atlas Weekend

4 липня масштабний музичний фестиваль Atlas Weekend 2018 відкрив свої двері для відвідувачів на території київського ВДНГ.

Так званий "нульовий день" був присвячений українській музиці: на чотирьох сценах виступали Монатік, "Воплі Видоплясова", Настя Каменских, "Скай" та багато інших.

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А хедлайнером першого дня фестивалю став Олег Винник.

Atlas Weekend 2018

Atlas Weekend 2018

Alyosha

Марія Чайковска

Христина Соловій

Kozak System

Monatik

ВВ

ВВ

"Скай"

Настя Каменських

Олег Винник 

Олег Винник

Усі фото: прес-служба Atlas Weekend

Теги: Новини України LifeStyle Музика Фестивалі Олег Винник Настя Каменських Монатік
Джерело: 24 Канал
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