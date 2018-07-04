Atlas Weekend 2018: яскраві фото першого дня фестивалю

4 липня масштабний музичний фестиваль Atlas Weekend 2018 відкрив свої двері для відвідувачів на території київського ВДНГ.

Так званий "нульовий день" був присвячений українській музиці: на чотирьох сценах виступали Монатік, "Воплі Видоплясова", Настя Каменских, "Скай" та багато інших.

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А хедлайнером першого дня фестивалю став Олег Винник.

Atlas Weekend 2018

Alyosha

Марія Чайковска

Христина Соловій

Kozak System

Monatik

ВВ

ВВ

"Скай"

Настя Каменських

Олег Винник

Олег Винник

Усі фото: прес-служба Atlas Weekend