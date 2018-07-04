Atlas Weekend 2018: яскраві фото першого дня фестивалю
4 липня масштабний музичний фестиваль Atlas Weekend 2018 відкрив свої двері для відвідувачів на території київського ВДНГ.
Так званий "нульовий день" був присвячений українській музиці: на чотирьох сценах виступали Монатік, "Воплі Видоплясова", Настя Каменских, "Скай" та багато інших.
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А хедлайнером першого дня фестивалю став Олег Винник.
Atlas Weekend 2018
Alyosha
Марія Чайковска
Христина Соловій
Kozak System
Monatik
ВВ
ВВ
"Скай"
Настя Каменських
Олег Винник
Олег Винник
Усі фото: прес-служба Atlas Weekend
Джерело: 24 Канал
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