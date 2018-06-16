Atlas Weekend дарує інструменти і запускає соціальну ініціативу Atlas Future

Фестиваль Atlas Weekend в рамках окремої ініціативи Atlas Future шукає талановитих дітей та музичні інструменти.

Соціальна програма покликана забезпечити музичними інструментами школи та дітей, у яких немає можливості придбати інструменти.

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Atlas Future дарує музичні інструменти

У нашій країні є багато талановитих дітей, які мріють стати професійними музикантами. Вони йдуть вчитися до музичних шкіл, але там зазвичай бракує найнеобхіднішого — інструментів. Особливо актуальною ця проблема є у маленьких містах та селах. Переважно в цих школах є старі інструменти, на яких дитина не зможе натхненно навчатися грати через їхній стан. А що можна говорити про електрогітари, яких там взагалі ніколи не бачили? Тому ми вирішили об’єднати навколо цієї проблеми не тільки небайдужих людей, а й наших відомих музикантів, які зможуть не тільки надихнути молоде покоління своєю творчістю, а й особисто підтримати та допомогти!

– розповіли ініціатори соціального проекту.

Приєднатися до проекту можна дуже просто – передати музичний інструмент, який роками лежить за шафою, допомогти грошима або розповісти про школу, яка потребує нових музичних інструментів.

Atlas Future вже передали першу електрогітару та комбопідсилювач школяру з Броварів Дмитру Ошовському. Хлопець мріяв про інструмент та збирав на нього гроші. Та електрогітари коштують немало. Це зайняло б багато часу.



Ініціатива Atlas Future покликана забезпечити школи музичними інструментами

Власник гітари Андрій Надоша дізнався про проект з соціальної мережі Facebook і відразу ж написав організаторам і повідомив, що готовий передати інструмент, на якому і сам вчився грати. Тепер Дмитро Ошовський повноцінно готується стати рок-зіркою.

Взяти участь у проекті може кожен віком від 6 до 18 років. Atlas Future діє на всій території України.

Більше інформації про Atlas Future можна знайти на сторінці Facebook, а також під час фестивалю Atlas Weekend. Квитки можна купити тут.