Atlas Weekend присвячує день відкриття фестивалю українській музиці: список учасників
Найбільший український фестиваль Atlas Weekend відкриє свої ворота для відвідувачів на ВДНГ у Києві вже 3 липня. У день відкриття на сцени фестивалю вийдуть українські артисти. І вже відомий попередній розклад виступів. Вхід – безкоштовний.
West Stage
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Львівський Танцювальний Клуб
Гражданин Топинамбур
LETAY
Мария Чайковская
Tayanna
TAYANNA — Кричу: відео
East Stage
Kira Mazur
The Hypnotunez
Біла Вежа
Карна
Kozak System
СКАЙ
KARNA – Party на Прикарпатті: відео
North Stage
Livingstone
Союз
Lemojovie
P.Pat
YUKO
[O]
HER
Запалювати на головній сцені Main Stage буде Олег Винник з ексклюзивною рок-програмою – він буде один з хедлайнерів.
Варто нагадати, що минулого року на відкритті Atlas Weekend запалювала легендарна Вєрка Сердючка. Тож цього року має бути не менш гаряче.
Детальніший розклад виступів на усі дні можна подивитися тут. Але відомі зараз ще не всі учасники фестивалю, чекаємо нових анонсів!
Придбати абонемент на всі дні фестивалю, а також одноденні квитки можна на офіційному сайті.
Нагадаємо, один з найбільших музичних фестивалів України Atlas Weekend цього року відбудеться з 3 по 8 липня на ВДНГ в Києві. Організатори фестивалю вже відкрили продаж одноденних квитків. Відомо, що хедлайнер фестивалю співачка LP виступить 5 липня, голландець Мартін Гарікс – 4 липня та британський електронний дует The Chemical Brothers – 7 липня, легендарні Placebo – 8 липня.