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Atlas Weekend присвячує день відкриття фестивалю українській музиці: список учасників

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Atlas Weekend 2018
Atlas Weekend 2018 / facebook.com/atlasweekend/

Найбільший український фестиваль Atlas Weekend відкриє свої ворота для відвідувачів на ВДНГ у Києві вже 3 липня. У день відкриття на сцени фестивалю вийдуть українські артисти. І вже відомий попередній розклад виступів. Вхід – безкоштовний.

West Stage

Читайте також: Atlas Weekend 2018: програма на всі дні фестивалю, учасники, квитки та ціни

Львівський Танцювальний Клуб

Гражданин Топинамбур

LETAY

Мария Чайковская

Tayanna

TAYANNA — Кричу: відео


East Stage

Kira Mazur

The Hypnotunez

Біла Вежа

Карна

Kozak System

СКАЙ

KARNA – Party на Прикарпатті: відео


North Stage

Livingstone

Союз

Lemojovie

P.Pat

YUKO

[O]

HER

YUKO – MAK: відео

 

Запалювати на головній сцені Main Stage буде Олег Винник з ексклюзивною рок-програмою – він буде один з хедлайнерів.

Варто нагадати, що минулого року на відкритті Atlas Weekend запалювала легендарна Вєрка Сердючка. Тож цього року має бути не менш гаряче.

Детальніший розклад виступів на усі дні можна подивитися тут. Але відомі зараз ще не всі учасники фестивалю, чекаємо нових анонсів!

Придбати абонемент на всі дні фестивалю, а також одноденні квитки можна на офіційному сайті.

Нагадаємо, один з найбільших музичних фестивалів України Atlas Weekend цього року відбудеться з 3 по 8 липня на ВДНГ в Києві. Організатори фестивалю вже відкрили продаж одноденних квитків. Відомо, що хедлайнер фестивалю співачка LP виступить 5 липня, голландець Мартін Гарікс – 4 липня та британський електронний дует The Chemical Brothers – 7 липня, легендарні Placebo – 8 липня.

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: LifeStyle Новини України Музика Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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