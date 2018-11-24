У суботу, 24 листопада, мадридський "Атлетіко" на власному полі прийматиме "Барселону". Це буде центральний матч чемпіонату Іспанії.

Варто зазначити, що у цьому сезоні жоден український телеканал не транслює матчі чемпіонату Іспанії. Відтак дивитися матч "Атлетіко" – "Барселона" можна буде лише онлайн.

Читайте також: Лунін з перемоги дебютував в основі "Леганеса", але мало не пропустив курйозний гол: відео

Покаже матч "Атлетіко" – "Барселона" онлайн відеосервіс для перегляду відео Megogo. Та варто зауважити, що перегляд відео на цьому сервісі платний – від 97 гривень на місяць за абонемент.

Нагадаємо, матч "Атлетіко" – "Барселона" відбудеться у суботу, 24 листопада. Початок матчу о 21:45. Огляд гри та відео голів – на сайті 24 Каналу.