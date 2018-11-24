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      Атлетіко – Барселона: де дивитися онлайн матч чемпіонату Іспанії

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      Атлетіко – Барселона дивитися онлайн
      Атлетіко – Барселона дивитися онлайн / twitter Atlético de Madrid

      У суботу, 24 листопада, мадридський "Атлетіко" на власному полі прийматиме "Барселону". Це буде центральний матч чемпіонату Іспанії.

      Варто зазначити, що у цьому сезоні жоден український телеканал не транслює матчі чемпіонату Іспанії. Відтак дивитися матч "Атлетіко" – "Барселона" можна буде лише онлайн.

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      Покаже матч "Атлетіко" – "Барселона" онлайн відеосервіс для перегляду відео Megogo. Та варто зауважити, що перегляд відео на цьому сервісі платний – від 97 гривень на місяць за абонемент.

      Нагадаємо, матч "Атлетіко" – "Барселона" відбудеться у суботу, 24 листопада. Початок матчу о 21:45. Огляд гри та відео голів – на сайті 24 Каналу.

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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