Атлетіко – Барселона: де дивитися онлайн матч чемпіонату Іспанії
У суботу, 24 листопада, мадридський "Атлетіко" на власному полі прийматиме "Барселону". Це буде центральний матч чемпіонату Іспанії.
Варто зазначити, що у цьому сезоні жоден український телеканал не транслює матчі чемпіонату Іспанії. Відтак дивитися матч "Атлетіко" – "Барселона" можна буде лише онлайн.
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Покаже матч "Атлетіко" – "Барселона" онлайн відеосервіс для перегляду відео Megogo. Та варто зауважити, що перегляд відео на цьому сервісі платний – від 97 гривень на місяць за абонемент.
Нагадаємо, матч "Атлетіко" – "Барселона" відбудеться у суботу, 24 листопада. Початок матчу о 21:45. Огляд гри та відео голів – на сайті 24 Каналу.
Джерело: 24 Канал
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