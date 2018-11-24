Центральним матчем вихідних у чемпіонаті Іспанії стане матч "Атлетіко" проти "Барселони". Команди розділяє лише одне очко у турнірній таблиці, і переможець матчу може вийти на першу сходинку.

Попри те, що матч відбуватиметься у Мадриді на домашньому стадіоні "Атлетіко", букмекери віддали перевагу у цьому протистоянні саме "Барселоні".

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Найвищий коефіцієнт на перемогу "Атлетіко" виставив "Фаворит спорт" – 3,15. Далі слідують коефіцієнти від Marathon bet – 3,125. Щодо William Hill та PariMatch, то в них однаковий коефіцієнт на перемогу "матрацників" – 3,10.

Незначна різниця у букмекерських контор і у коефіцієнтах на перемогу "Барселони". Так, цього разу найвищий коефіцієнт зафіксований у Marathon bet – 2,41. Найнижчий показник виставив "Фаворит спорт" – 2,34. Незначна різниця у William Hill – лише 2,35. Щодо PariMatch, то їх експерти перемогу "Барселони" оцінили у 2,39.

На нічийний результат букмекери приймають з такими показниками: Marathon bet – 3,45, "Фаворит спорт" та PariMatch – по 3,40, William Hill – 3,30.

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Нагадаємо, матч "Атлетіко" – "Барселона" відбудеться у суботу, 24 листопада. Початок матчу о 21:45. Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу.