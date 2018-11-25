В рамках 13-го туру іспанської Прімери відбувся центральний поєдинок всього чемпіонату – мадридський "Атлетіко" приймав "Барселону".

"Атлетіко" – "Барселона" 1:1

Голи: Дієго Коста, 77 – Дембеле, 90

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Перший тайм – це повний провал без будь-яких цікавих моментів. Аж 3 удари на двох за 45 хвилин і жодного прицільного. Навіть Мессі зі штрафного пробив так, що соромно мамі показати.

Перший момент у матчі прийшов аж на 60-й хвилині. Грізманн на правому фланзі виграв швидкісну боротьбу в Артура, зумів проштовхнути м'яч у центр, але там каталонці не дозволили пробити з меж свого воротарського – лише відчайдушний підкат Піке не дозволив забити Дієго Кості.

Пристрасті розпалилися в кінцівці поєдинку. На 77-й хвилині Дієго Коста після подачі з кутового підкараулив м'яч на дальній штанзі і розстріляв ворота Андре тер Штегена. Здавалося б, розв'язка буде щасливою для "Атлетіко". Однак, рятівником каталонців виявився Усман Дебмеле, який зрівняв рахунок після передачі Ліонеля Мессі на 90-й хвилині.

Після зіграного матчу "Барселона" залишається на чолі таблиці – у каталонців 25 очок. "Атлетіко" займає 2 місце з 24-ма очками. На третьому місці "Севілья" (23 очка), яка, в разі перемоги у грі з "Вальядолідом", може обігнати обох лідерів.

Відеоогляд матчу Атлетіко – Барселона

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