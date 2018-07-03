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Атмосфера на показі Chanel haute couture: Лагерфельд відтворив набережну Сени

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Chanel haute couture
Chanel haute couture / Колаж 24 канал

Креативний директор Chanel Карл Лагерфельд представив колекцію haute couture в рамках Тижня високої моди в Парижі.

Цього разу обрано локацію Гран-Пале (Великий палац), де традиційно проходять покази бренду. 

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Подіум оформили як набережну Сени – з лотками продавців, які торгують пластинками, книгами і журналами, а також і з продавцями, які сиділи вздовж і дивилися на моделей.

Показ Chanel haute couture: дивіться відео

 

Допис, поширений Vanessa (@vvl1919)

 

Вихід Карла Лагерфельда на показі Chanel haute couture: дивіться відео 

 

Karl e a noiva divina de fardão menta da Académie Française

Допис, поширений Bruno Astuto (@brunoastuto)

 

Теги: LifeStyle Chanel Мода
Джерело: 24 Канал
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