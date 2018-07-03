Атмосфера на показі Chanel haute couture: Лагерфельд відтворив набережну Сени
Креативний директор Chanel Карл Лагерфельд представив колекцію haute couture в рамках Тижня високої моди в Парижі.
Цього разу обрано локацію Гран-Пале (Великий палац), де традиційно проходять покази бренду.
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Подіум оформили як набережну Сени – з лотками продавців, які торгують пластинками, книгами і журналами, а також і з продавцями, які сиділи вздовж і дивилися на моделей.
Показ Chanel haute couture: дивіться відео
Вихід Карла Лагерфельда на показі Chanel haute couture: дивіться відео
Джерело: 24 Канал
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