Атмосфера на показі Chanel haute couture: Лагерфельд відтворив набережну Сени

Креативний директор Chanel Карл Лагерфельд представив колекцію haute couture в рамках Тижня високої моди в Парижі.

Цього разу обрано локацію Гран-Пале (Великий палац), де традиційно проходять покази бренду.

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Подіум оформили як набережну Сени – з лотками продавців, які торгують пластинками, книгами і журналами, а також і з продавцями, які сиділи вздовж і дивилися на моделей.

Показ Chanel haute couture: дивіться відео

Допис, поширений Vanessa (@vvl1919) 3 Лип 2018 р. о 1:24 PDT

Вихід Карла Лагерфельда на показі Chanel haute couture: дивіться відео