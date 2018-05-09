Atomic Heart: Mundfish опублікували новий трейлер захоплюючого шутера про СРСР

Розробники із студії Mundfish представили новий трейлер свого незвичного бойовика про Радянський Союз Atomic Heart. Автори шутера вирішили уявити, як міг би виглядати СРСР, якби він став передовою техногенною державою та зробив внесок у створення андроїдів та штучного інтелекту.

Про це повідомляє сайт 4pda.

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На жаль, нічого хорошого від роботів чекати не варто. Пам'ятайте, як в "Ну, постривай!" Залізний заєць тероризував вовка? Нічний кошмар сірого хижака здасться дитячим лепетом у порівнянні з тим, що приготували нам автори Atomic Heart.

Зав'язка шутера проста: робототехніка просунулася так далеко, що в якийсь момент слуги людини збунтувалися проти своїх творців, і тепер спецагенту П-3 доведеться з ними розібратися. Підкуповує Atomic Heart зовсім не сюжетом, а тим, наскільки майстерно творці заграють з нашими ностальгічними почуттями. Батьківщина-Мати видніється десь далеко, на стіні висять впізнавані агітаційні плакати, а місцеві кіборги – чому не поліпшені версії машин з планети Залізяка? Проект анонсували ще в минулому році, але навіть найбільш багатообіцяючі скріншоти і кліпові ролики не здатні передати антураж так добре, як це зробив геймплейний трейлер.

Улюблені і дорогі серцю образи приправили величезною кількістю божевілля, крові і згущеного молока, а життєрадісний саундтрек нагнітає атмосферу серйозніше, ніж будь-яка тиха і тривожна музика. Здається, рецепт ідеального постапокаліптичного коктейлю знайдений і залишилося тільки дочекатися виходу.

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Сайт Atomic Heart обіцяє, що нудитися в очікуванні доведеться недовго: вже в цьому році гра з'явиться на PlayStation 4, Xbox One і PC. Варто зазначити, що за проектом стоїть команда російських розробників.

Трейлер нового шутера про СРСР Atomic Heart – дивіться відео