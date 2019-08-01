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      АТП не підтримує автоматичну індексацію тарифів на вантажні з/д перевезення

      35 Читать новость на русском
      Лідія Левіцька
      Лідія Левіцька / obozrevatel.com

      Американська торгівельна палата (АТП) заявляє, що через постійне здорожчання послуг на перевезення "Укрзалізниці" бізнес все частіше обирає автомобільні перевезення.

      Тому АТП не підтримує впровадження автоматичної індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення. Навіть без неї за останній рік вартість послуг УЗ зросла для вантажовідправників на 20%.

      Про це у ході наради у Держрегуляторній службі повідомила менеджер Американської торгової палати з питань стратегічного розвитку Лідія Левіцька.

      "Певне підвищення цін на вантажні перевезення вже відбулося. У березні цього року коефіцієнт зріс на 14,2%. Не забуваймо також про підвищення вартості користування вагонами з парків УЗ: у випадку з зерновозами та напіввагонами підвищення відбулося на 8% і 6% відповідно. А запропонований для обговорення проект теж передбачає два рівні індексації: з 1 серпня індекс зросте на 2,5%, ще на стільки ж заплановане підвищення з 1 листопада. Якщо підсумувати, то фінансовий тягар оплати послуг з вантажного залізничного перевезення для вантажовідправників за рік зростає приблизно на 25%", – зазначила Левіцька.

      Вона підкреслила: Американська торгівельна палата сподівається, що нова цінова політика на вантажні залізничні перевезення буде сформована в обговореннях з бізнес-середовищем – і в її основу ляже досягнутий компроміс.

      "Проект постанови, який був опублікований на сайті Мінінфраструктури щодо введення механізму автоматичної індексації на вантажні залізничні перевезення, на жаль, не передбачає такого рівня компромісу. Наші експерти акцентують на тому, що функції формування тарифів на вантажні залізничні перевезення у межах України мають бути перекладені на новий орган – Національну комісію з питань регулювання транспорту. Поки вона не створена, ці функції мають бути закріплені за Кабміном і профільним міністерством. Сам факт запуску механізму автоматичної щоквартальної індексації члени АТП не підтримують", – підкреслила Левіцька.

      Серед недоліків пропонованої автоматичної індексації експерт також відзначила ігнорування у постанові співвідношення між підвищенням цін на вантажні залізничні перевезення і власне обсягом перевезень.

      "За 2018 рік обсяги перевезень у порівнянні з 2017-м скоротилися на 18 млн тонн. Тоді як за цей же період автомобільні перевезення зросли на 11 млн тонн. Механізм односторонньої індексації цін – несправедливий. Бо вантажовідправники опиняються у підвішеному стані: за введення автоматичної індексації зростання тарифів згаданими 25% не обмежиться – відсоткові коливання зростатимуть у рази. Застосування автоматичної індексації негативно позначиться на добробуті всієї країни", – резюмувала Левіцька.

      Вона підкреслила: бізнес зацікавлений у продовженні використання залізничного транспорту для перевезення вантажів, а тому відкритий для діалогу з УЗ задля пошуку оптимального для всіх сторін виходу з ситуації.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця Зерно
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