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      Атракціон з десятками людей тріснув навпіл: моторошне відео з парку розваг в Узбекистані

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      За мить до трагедії: в Узбекистані навпіл тріснув атракціон, є жертви
      За мить до трагедії: в Узбекистані навпіл тріснув атракціон, є жертви / Screenshot з відео Jizzakh

      Один із атракціонів зламався навпіл і впав просто під час руху, в цей час на ньому були десятки людей. Трагедія трапилася у місті Джизак, що в Узбекистані, у парку розваг "Істіклол".

      Відео падіння атракціону опублікувала у Youtube користувачка Ekaterina Lisovets.

      Дивіться також: У Дніпрі в кабінці на оглядовому колесі під час руху обвалилось дно

      На відео видно, як атракціон ламається навпіл і падає на землю. Також чутно крики. 

      Дивіться моторошні кадри падіння атракціону в Узбекистані:

      До зруйнованого колеса з людьми підбігли інші відвідувачі парку, щоб допомогти. Поки свідки кажуть, що відомо про загибель 19-річної дівчини.

      Відео користувача Instagram Jizzakh:

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений #Jizzax_jizzax (@jizzax_jizzax)

      Як пише видання Sputnik, в міністерстві надзвичайних ситуацій Узбекистану підтвердили, що трапилася трагедія. Однак деталі події пообіцяли повідомили пізніше.

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      Теги: Новини Узбекистану Жертви Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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