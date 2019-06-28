Атракціон з десятками людей тріснув навпіл: моторошне відео з парку розваг в Узбекистані

Один із атракціонів зламався навпіл і впав просто під час руху, в цей час на ньому були десятки людей. Трагедія трапилася у місті Джизак, що в Узбекистані, у парку розваг "Істіклол".

Відео падіння атракціону опублікувала у Youtube користувачка Ekaterina Lisovets.

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На відео видно, як атракціон ламається навпіл і падає на землю. Також чутно крики.

Дивіться моторошні кадри падіння атракціону в Узбекистані:

До зруйнованого колеса з людьми підбігли інші відвідувачі парку, щоб допомогти. Поки свідки кажуть, що відомо про загибель 19-річної дівчини.

Відео користувача Instagram Jizzakh:

Як пише видання Sputnik, в міністерстві надзвичайних ситуацій Узбекистану підтвердили, що трапилася трагедія. Однак деталі події пообіцяли повідомили пізніше.