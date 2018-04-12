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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Audi готується випускати летючі авто у співпраці з Airbus

Авто24 113 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Авто 24" – в Женевському автосалоні, Audi презентувала автомобіль, який здатен пересуватися у просторі горизонтально та вертикально. Нова генерація концепту називається Pop.Up Next.

Повністю електричний та автоматичний концепт став еволюцією першого покоління. Його побудовано навколо надлегкої двомісної капсули, яка може кріпитися, або ж до електромобільного модуля, або ж до летючого модуля, який нагадує величезний дрон з чотирма пропелерами.

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Кожен з них оснащено електромотором на 26 сил, які живляться від 70-кіловатної батареї. Таким чином сумарна потужність модуля становить 214 сил і він здатен набирати швидкість 120 кілометрів на годину і долати відстані до 50 кілометрів.

Після цього він потребує зарядки на 15 хвилин і знову готовий до подорожі. Електромобільний модуль оснащено батареєю на 15 кіловатів та двома електромоторами на 80 сил, які забезпечують 130 кілометрів автономності. Ідея в тому, щоби такий транспорт міг прилетіти в місто, а в межах мегаполісу пересувався вже на колесах.

Про автомобілі, які починають завойовувати світ – дивіться у програмі.

Теги: Авто24 Audi
Джерело: 24 Канал
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