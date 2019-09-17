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      Аудит роботи Кличка у Києві та КМДА: Ткаченко назвав конкретні строки

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      Ткачко каже. що перевірка роботи Кличка от-от почнеться
      Ткачко каже. що перевірка роботи Кличка от-от почнеться / Колаж 24 каналу

      Новому уряду вистачило 48 годин, аби прийняти рішення щодо перевірки діяльності міського голови Києва Віталія Кличка та КМДА. Цю перевірку попередня влада відкладала 5 років.

      Перевірка триватиме до 8 жовтня

      Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів депутат від "Слуги народу" і ексдиректор "1+1" Олександр Ткаченко. Він також подякував прем'єр-міністру Олексію Гончаруку за підтримку та оперативність.

      Читайте також: Вибори у Києві можуть пройти 8 грудня: законопроєкт "Слуги народу"

      Депутат написав, що "часи змінилися" і "новий уряд приймає важливі рішення швидко, не озираючись на посади й людей, які їх обіймають".

      Перевірка усіх структур розпочнеться уже наступного тижня і триватиме до 8 жовтня. Будемо слідкувати за результатами разом! Це лише початок на шляху до перекриття всіх корупційних каналів у столиці та повного перезавантаження Києва, 
      – заявив Ткаченко.

      Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу" – детальний аналіз у матеріалі 24 каналу.

      Коротко про перипетії навколо Кличка, КМДА та аудиту

      У липні 2019 року керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації. Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився.

      4 вересня Кабмін з новим прем'єром Олексієм Гончаруком на чолі підтримав ідею звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА, та Президент України Володимир Зеленський поки відповідного указу не підписував. Мовляв, поки спостерігає за роботою.

      16 вересня народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко звернувся з депутатським запитом до Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, аби уряд призначив повний аудит діяльності мера Києва Віталія Кличка. Так само перевірку мають пройти КМДА та підпорядковані їй структури.

      Олександр Ткаченко це керівник комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу", а раніше – генеральний директор "1+1". У ЗМІ неодноразово називали його претендентом на посаду міського голови Києва на наступних виборах.

      Цього ж дня міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України й попросив про державний фінансовий аудит роботи усіх підрозділів Київської міської державної адміністрації за період з 2015 по 2019 рік.в

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Новини Києва КМДА Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
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